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Гиоргадзе рассказал об источниках документов о лаборатории Лугара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал новые подробности о скандальном американском исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара в передаче «Добров в эфире».

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Ранее, 11 сентября, он заявил, что военные и частные компании США могли проводить эксперименты над людьми на территории республики.

По словам экс-министра, который ссылается на переданные ему из Грузии документы, он полностью доверяет источникам, которые предоставили ему информацию.

«Единственное, что я спросил: насколько вы доверяете тем, кто вам эти документы передал? Они мне дали очень простой, односложный, однозначный ответ. Они сказали: мы доверяем этим людям», — сказал грузинский политик.

Он также заявил, что как сотрудник спецслужбы он не может заявлять о подлинности этих документов. «Но только на основании этого я не имею права положить под подушку эти документы», — объяснил он.

Он отметил, что лаборатория была включена в общий процесс борьбы с гепатитом С и показывала в целом хорошие результаты по борьбе с заболеванием.

Несмотря на это, другие рассекреченные документы вызывают обеспокоенность. Так, на декабрь 2015 года 30 человек проходили лечение в лаборатории и умерли от гепатита С, при этом 24 пациента скончались в один день.

«Когда вы смотрите документы, в графе «причина смерти» написано — неизвестно. Естественно, это настораживает. Как это неизвестно? Вы проводили лечение, скончавшийся пациент у вас, и вы не можете провести обследование, исследование и дать заключение? Естественно, я не мог не обратить на это внимание», — рассказал грузинский политик.

Похожая ситуация произошла в 2016 году, когда в лаборатории погибли 30 человек в апреле, 13 человек в августе.

Полностью эксклюзивное интервью о возможных опытах над людьми со стороны США с экс-министром государственной безопасности Грузии Игорем Гиоргадзе смотрите в программе РЕН ТВ «Добров в эфире» 16 сентября в 23:00.

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