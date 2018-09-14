Грузинский экс-министр рассказал о секретных опытах американцев над людьми

США могли проводить в лаборатории Лугара, находящейся в Грузии, опыты над людьми. Об этом экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал в программе «Добров в эфире».

По словам министра, документы, подтверждающие эту информацию, привезли на днях его «друзья-соотечественники», которым он доверяет.

«В глаза бросились такие вещи, которые заставляют если не кричать, то будоражить общественность», — заявил бывший министр.

Лаборатория находится в пригороде Тбилиси. Она строилась примерно с 2004 года, открылась семь лет спустя. По словам Гиоргадзе, она с самого начала вызывала вопросы. Живущие поблизости люди жаловались на ухудшение здоровья. Экс-министр заявил, что ситуация сохраняется и сейчас.

О том, что в лаборатории происходит нечто запрещенное, первым сказал американец Джеффри Сильверман (он принял грузинское гражданство и сейчас известен под именем Джон Симонишвили). Он был советником президента Грузии Михаила Саакашвили, выдавшего разрешение на строительство лаборатории.

«Он был первым, кто так открыто утвердительно сказал, что в лаборатории производится биологическое оружие и что над местными жителями лаборатория проводит запрещенные эксперименты», — сказал Гиоргадзе. Скандал вокруг этих заявлений вскоре утих, так как никаких документов предъявлено не было.

Экс-министр уверен, что нельзя проходить мимо фактов незаконных испытаний и экспериментов над соотечественниками.

«И когда мои соотечественники, мои друзья передали мне эти документы, первичный просмотр заставил нас потревожить общественность, обратить на это внимание», — сказал он.

Полностью эксклюзивное интервью о возможных опытах над людьми со стороны США с экс-министром государственной безопасности Грузии Игорем Гиоргадзе смотрите в программе РЕН ТВ «Добров в эфире» 16 сентября в 23:00.