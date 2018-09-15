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Ученые заявили о смертельной опасности ночной работы для женщин

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Bernd Leitner
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Канадским ученым удалось выяснить, что ночная работа представляет смертельную угрозу для женщин. Речь идет о 10-часовой ночной смене более трех ночей в неделю.

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Согласно исследование, в котором приняли участие 13 тыс. женщин в возрасте от 55 до 59 лет из Канады, Австралии, Франции, Испании и Германии такой график увеличивает риск развития рака молочной железы до 80%, пишет MedicalXpress.

Ученые считают, что работа в ночное время суток прерывает выработку у женщин мелатонина, который обладает противоопухолевым действием.

В результате у 6,1 тыс. испытуемых был обнаружен рак молочной железы. При этом для восстановления выработки мелатонина после увольнения женщине понадобится два года.

27 июля сообщалось, что американские специалисты установили, что основной причиной старения женщин являются изменения в организме после рождения детей.

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