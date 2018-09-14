Лавров прокомментировал высылку «российских шпионов» из Нидерландов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что информация о высланных из Нидерландов «российских шпионах» не имеет подтверждений. По его словам, голландская сторона не представила Москве каких-либо фактов по данному вопросу.

При этом министр отметил, что подобные информационные вбросы, как и история с якобы завербованным британской стороной сотруднике российского посольства в Риме, очевидно, не могли бы остаться без внимания прессы, на что и рассчитывают западные страны.

«Такие вбросы в СМИ, стремление сделать средства массовой информации инструментом своей неприглядной политики рассматривать всерьез не можем и не будем», — цитирует Лаврова ТАСС.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском городе Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность таких обвинений. К настоящему момента оба пострадавших пришли в сознание.

5 сентября британская сторона обвинила в отравлении Скрипалей двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами ГРУ. Прокуратура Соединенного Королевства выдала ордер на их арест и опубликовала фото мужчин в СМИ.

11 сентября западные СМИ сообщили, что подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери помог идентифицировать якобы сотрудник посольства России в Риме, которого завербовали британские спецслужбы. Этот информационный вброс в МИД РФ назвали очередной серией «шпионского сериала», опровергнув слухи.

13 сентября Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что приехали в Солсбери как туристы и не знали ничего о Скрипалях до появления сообщений об их отравлении в СМИ.

На следующий день западная пресса сообщила об аресте двух якобы российских шпионов, которые пытались проникнуть в секретную лабораторию в городе Шпиц, где проводилось расследование инцидентов с химатаками в Сирии, а также велись исследования по «делу Скрипалей». Мужчин якобы задержали еще весной текущего года в Нидерландах в рамках совместной спецоперации со Швейцарией и Великобританией.