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Песков назвал абсурдной реакцию Британии на интервью Петрова и Боширова

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Фото: Global Look Press/Russia Today
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает абсурдной реакцию властей Великобритании на интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении британского агента, экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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«Что явилось поводом обвинения России во лжи? Позиция России не претерпела каких-либо изменений, она абсолютно однозначная, прозрачная и последовательная», — сказал Песков на брифинге в пятницу, 14 сентября.

Он отметил, что считает неприемлемыми «какие-либо ассоциации руководства Российской Федерации или российского государства с тем, что произошло в Солсбери».

«Упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан — это абсурдно, потому что это простые граждане, они тоже не имеют отношения к государству», — добавил представитель Кремля, которого цитирует «Федеральное агентство новостей»

Также Песков отметил, что не знает, будут ли рассматриваться просьбы британских властей об интервью с Петровым и Бошировым.

«Существует определенный механизм по оказанию правовой помощи, который регулируется и двусторонними документами, и международным законодательством», — сказал он.

Также представителя Кремля спросили, было ли появление этих людей «на пользу России».

«Здесь не вопрос на пользу это России или нет. Британская сторона назвала двух российских граждан и обвинила их. Два российских гражданина объявились», — сказал Песков.

Он отметил, что в России никаких действий в отношении них не предпринималось и в ближайшее время не планируется.

«Никаких законов на территории РФ они не нарушали. И нам неизвестно о том, чтобы они нарушали законы где-либо в мире», — добавил представитель Кремля.

Песков также рассказал, что не знает о том, смотрел ли интервью президент России Владимир Путин. При этом что содержание интервью точно передавалось главе государства в виде дайджеста.

Накануне, 13 сентября, Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что приехали в Солсбери как туристы и не знали ничего о Скрипалях до появления сообщений об их отравлении в СМИ.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в британском городе без сознания 4 марта. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность таких обвинений. К настоящему момента оба пострадавших пришли в сознание.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала выводы расследования инцидента. Власти страны подозревают в отравлении Скрипалей двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают их агентами ГРУ. Прокуратура Великобритании уже выдала ордер на их арест.

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