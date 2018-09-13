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США назвали условия для отмены второго пакета санкций по «делу Скрипалей»

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Соединенные Штаты могут отказаться от введения второго, более жесткого пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей», если Москва выполнит ряд условий, заявила представитель Госдепартамента США Маниша Сингх.

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По ее словам, российская сторона должна предоставить «надежные гарантии» того, что не использует и не будет использовать химическое и биологическое оружие как в «нарушение международного права», так и «против своих собственных граждан». Кроме того, Москва должна разрешить международным наблюдателям проинспектировать свои химические объекты.

Сингх отметила, что после этого американские законодатели должны будут засвидетельствовать, что Россия выполнила все требования. Пока же, добавила она, этого не произошло и США готовятся ввести санкции в соответствии с законом 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием.

«Они (российская сторона. — Ред.) этого пока не сделали. В связи с этим мы ожидаем крайнего срока в ноябре, чтобы ввести очень жесткий пакет санкций», — цитирует представителя Госдепартамента «РИА Новости».

В конце августа 2018 года США ввели первый пакет новых ограничений против РФ из-за «дела Скрипалей». В ноябре Вашингтон должен приступить к рассмотрению второго, который предполагает понижение уровня дипотношений и почти полное сворачивание торговли, но Белый дом может и отказаться от него, если Москва даст гарантию в будущем не использовать химоружие.

Причиной введения ограничений послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были обнаружены без сознания британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон заявил, что их отравили газом класса «Новичок» российского производства. Москва категорически отрицает все обвинения и требует открытого и независимого расследования.

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