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ЕС продлил санкции против России

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Фото: Global Look Press/DPA/Daniel Kalker
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Евросоюз на полгода продлил санкции против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета в четверг, 13 сентября.

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«Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев — до 15 марта 2019 года», — говорится в заявлении.

Ограничительные меры касаются 155 физических лиц и 44 организации. В материале уточняется, что санкции включают замораживание активов и ограничения на поездки.

США и Евросоюз вводят санкции против РФ с 2014 года. Причиной называлась ситуация на Украине и вопрос принадлежности Крыма. Полуостров вошел в состав России в результате референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Более 95% жителей региона высказались за возвращение в состав РФ. Москва не раз подчеркивала, что процесс прошел в полном соответствии с нормами международного права.

6 сентября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Вашингтон настолько раскрутил маховик санкций, что процесс введения новых ограничений против России может некоторое время идти по инерции.

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