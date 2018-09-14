Прямой эфир

Калининградский Роспотребнадзор сообщил о нехватке вакцин от гриппа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Калининградской области требуется еще 35 тыс. доз вакцин против гриппа, чтобы полностью выполнить программу иммунизации. Сейчас препарата хватает для защиты 41% жителей, рассказала руководитель Роспотребнадзора по региону Елена Бабура.

На сегодняшний день привили от гриппа 130 тыс. человек и израсходовали 39% доз, полученных от федеральных властей. Согласно постановлению главного санитарного врача России, всем субъектам нужно обеспечить коллективную защиту на уровне не менее 45% населения, напоминает Калининград.Ru.

Два новых штамма гриппа могут распространиться в РФ в этом эпидемиологическом сезоне. Информация была обнародована на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Длительность заболевания в среднем составляет около недели, но возможно тяжелое течение болезни на более длительный период.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав напомнил о необходимости прививаться от гриппа
Началась всероссийская прививочная кампания против гриппа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017