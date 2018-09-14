Калининградский Роспотребнадзор сообщил о нехватке вакцин от гриппа

Калининградской области требуется еще 35 тыс. доз вакцин против гриппа, чтобы полностью выполнить программу иммунизации. Сейчас препарата хватает для защиты 41% жителей, рассказала руководитель Роспотребнадзора по региону Елена Бабура.

На сегодняшний день привили от гриппа 130 тыс. человек и израсходовали 39% доз, полученных от федеральных властей. Согласно постановлению главного санитарного врача России, всем субъектам нужно обеспечить коллективную защиту на уровне не менее 45% населения, напоминает Калининград.Ru.

Два новых штамма гриппа могут распространиться в РФ в этом эпидемиологическом сезоне. Информация была обнародована на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Длительность заболевания в среднем составляет около недели, но возможно тяжелое течение болезни на более длительный период.