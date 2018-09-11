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Началась всероссийская прививочная кампания против гриппа

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Главный санитарный врач России Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) объявила старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа.

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Для участников ВЭФа организовали бесплатную вакцинацию против гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами. На стенд Роспотребнадзора, размещенный на мероприятии, завезено более 500 доз вакцин.

«Среди первых привились руководители федеральных министерств и ведомств», — сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник, 11 сентября.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в эпидсезон 2018–2019 года в Северном полушарии будут циркулировать три штамма гриппа, два из которых ранее не циркулировали широко и иммунитет к которым у россиян не сформирован.

За счет средств федерального и региональных бюджетов планируется привить от гриппа более 70 млн человек.

Лучшим временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь.

IV Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11–13 сентября. Ранее в рамках мероприятия состоялось торжественное открытие лаборатории социальных инвестиций.

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