Началась всероссийская прививочная кампания против гриппа

Главный санитарный врач России Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) объявила старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа.

Для участников ВЭФа организовали бесплатную вакцинацию против гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами. На стенд Роспотребнадзора, размещенный на мероприятии, завезено более 500 доз вакцин.

«Среди первых привились руководители федеральных министерств и ведомств», — сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник, 11 сентября.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в эпидсезон 2018–2019 года в Северном полушарии будут циркулировать три штамма гриппа, два из которых ранее не циркулировали широко и иммунитет к которым у россиян не сформирован.

За счет средств федерального и региональных бюджетов планируется привить от гриппа более 70 млн человек.

Лучшим временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь.

IV Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11–13 сентября. Ранее в рамках мероприятия состоялось торжественное открытие лаборатории социальных инвестиций.