Экс-глава МИД Британии назвал издевательством интервью Петрова и Боширова

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прокомментировал интервью, которое дали телеканалу RT подозреваемые Лондоном в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

Как заявил Джонсон во время мероприятия AEI Dinner в Вашингтоне 13 сентября, «он сделал классическую ошибку, подумав, что с Россией можно договориться». По его словам, он хотел вести диалог о Сирии и терроризме, но признал это бредовой идеей, передает РЕН ТВ.

При этом Джонсон назвал «издевательским» интервью с участием Петрова и Боширова.

«Это смехотворное шоу по российскому телевидению с участием этих двух, какое-то насквозь сатирическое, — заявил Джонсон. — У меня вскипает кровь при виде этого!»

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. По версии британской стороны, они подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений. К настоящему моменту оба пострадавших пришли в сознание.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала выводы расследования инцидента, заявив, что в покушении на Скрипалей подозревают двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские спецслужбы считают их агентами ГРУ. В этот же день были опубликованы фотографии граждан РФ.

Прокуратура Великобритании также объявила о выдаче ордера на арест подозреваемых. Им было предъявлено обвинение по четырем статьям.

Петров и Боширов в интервью, которое было опубликовано 13 сентября, призвали настоящих виновных по делу сознаться и извиниться. Петров рассказал, что теперь не может спокойно выйти на улицу. Мужчины пояснили, что чувствуют себя загнанными в угол, и добавили, что после публикации снимков их жизнь перевернулась.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее рассказала, что мужчины вышли на нее сами, позвонив на мобильный телефон.