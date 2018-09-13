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Симоньян рассказала об организации интервью с Петровым и Бошировым

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Фото: РИА Новости/RT
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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала об организации интервью с подозреваемыми по «делу Скрипалей» Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Интервью Боширова и Петрова вышло на канале RT в четверг 13 сентября. Ранее Симоньян рассказала, что подозреваемые вышли на нее сами, позвонив на мобильный телефон.

«Верно. На самом деле так, только не "Мы выезжаем", а "Алло, здравствуйте. Это вот мы - Боширов и Петров, мы хотели бы дать интервью, но у нас есть несколько условий". И дальше шло у нас с ними выяснение условий, при которых они готовы на это интервью… Они сказали, что они не хотят приезжать туда, где есть студии, где есть много людей», — ответила главный редактор на вопрос ведущей в эфире телеканала «Россия 1» о том, как Боширов и Петров вышли с ней на связь.

Он добавила, что интервью проходило вечером в ее кабинете, поскольку Боширов и Петров настояли на том, что они не должны общаться с другими людьми.

«У них такое было представление об интервью, но немножко как у людей, которые никогда не давали интервью. То есть это представление, скорее всего, о пресс-конференции. Им казалось, что если они придут на интервью, вот они поговорят со мной, а они хотели говорить только со мной по их собственным причинам, то сразу после этого интервью за ними бросятся десятки других людей с камерами, с фотоаппаратами, будут их догонять, как это выглядит в кино и как это на самом деле на пресс-конференциях часто бывает», — отметила Симоньян.

Петрова и Боширова Лондон обвиняет в отравлении британского шпиона, экс-сотрудника ГРУ (Главного разведывательного управления) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В интервью они призвали настоящих виновных по делу сознаться и извиниться. Петров рассказал, что теперь не может спокойно выйти на улицу. Мужчины пояснили, что чувствуют себя загнанными в угол, и добавили, что после публикации снимков их жизнь перевернулась.

По словам Петрова, они не знали, в какое ведомство обратиться, и пришли в СМИ просить помощи и защиты.

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