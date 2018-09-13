Ульяновскую областную больницу модернизируют за 80 млн рублей

Ульяновскую областную клиническую больницу планируют модернизировать в следующем году. На эти цели будет предусмотрено 80 млн рублей.

В среду, 12 сентября, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов посетил больницу и осмотрел отделение микрохирургии. Он обсудил с руководством министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и членами рабочей группы вопросы развития больницы, пишет 1ul.ru.

Глава региона констатировал, что в 2019 году больницу необходимо модернизировать. На эти цели в областном бюджете будет предусмотрено порядка 80 млн рублей.

Из выделенных средств 30 млн рублей планируют направить на обновление пульмонологического отделения, 20 млн рублей – на приобретение оборудования, 10 млн рублей пойдут на текущий ремонт больницы.

Губернатор отметил, что 15 млн рублей пойдут на обновление операционного блока отделения микрохирургии глаза и на закупку офтальмологического оборудования. Также планируется благоустроить территории объектов.