Прямой эфир

Ульяновскую областную больницу модернизируют за 80 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ульяновскую областную клиническую больницу планируют модернизировать в следующем году. На эти цели будет предусмотрено 80 млн рублей.

В среду, 12 сентября, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов посетил больницу и осмотрел отделение микрохирургии. Он обсудил с руководством министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и членами рабочей группы вопросы развития больницы, пишет 1ul.ru.

Глава региона констатировал, что в 2019 году больницу необходимо модернизировать. На эти цели в областном бюджете будет предусмотрено порядка 80 млн рублей.

Из выделенных средств 30 млн рублей планируют направить на обновление пульмонологического отделения, 20 млн рублей – на приобретение оборудования, 10 млн рублей пойдут на текущий ремонт больницы.

Губернатор отметил, что 15 млн рублей пойдут на обновление операционного блока отделения микрохирургии глаза и на закупку офтальмологического оборудования. Также планируется благоустроить территории объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый гемодиализный центр открылся в Тюмени
Перинатальный центр во Владимире дооснастили оборудованием

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017