Брянский театр кукол откроется в декабре после реконструкции

Реконструкция здания театра кукол продолжается в Брянске. Открытие театра после обновления запланировано на декабрь 2018 года, при этом отмечается, что цена билетов для зрителей останется прежней. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

На реконструкцию объекта было выделено более 90 млн рублей из бюджета области, из которых 65 млн рублей направлены на строительные работы, а остальные 25 млн рублей – на закупку оборудования, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Как отметил заместитель губернатора области Александр Коробко, который побывал на стройплощадке, работы ведутся в соответствии с графиком.

В рамках реконструкции подрядчик провел демонтажные работы и расширил помещение. В обновленном театре появятся современный гардероб, три большие гримерные, раздельные санузлы и душевые для актеров. Также в театре впервые будет открыт буфет, а музей кукол планируют восстановить.

В настоящее время специалисты приступили к монтажу светового и звукового оборудования в зрительном зале, проводится работа по выравниванию площади под сцену.

Предполагается, что театр откроет свои двери в декабре 2018 года. Ежегодно из областного бюджета на содержание театра планируют выделять около 30 млн рублей.