Спектакль Рязанского театра кукол победил на фестивале в Пловдиве

Спектакль Рязанского театра кукол «Маленькая ночная серенада» признали лучшим на XXIII международном фестивале театров кукол «Three Are Too Many, Two — Not Enough». Он проходил в Пловдиве, в Болгарии, с 3 по 7 сентября.

«Маленькая ночная серенада» была в числе 16 постановок театров из Болгарии и других стран мира. Она победила в номинации «Лучший спектакль». Также победителей выбирали в номинации «Инновации в кукольном искусстве».

РИА «7 новостей» отмечает, что в этом году фестиваль был посвящен движению — интуитивному, энергичному, бесшумному, свободному от предрассудков.

