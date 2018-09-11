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Спектакль Рязанского театра кукол победил на фестивале в Пловдиве

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Спектакль Рязанского театра кукол «Маленькая ночная серенада» признали лучшим на XXIII международном фестивале театров кукол «Three Are Too Many, Two — Not Enough». Он проходил в Пловдиве, в Болгарии, с 3 по 7 сентября.

«Маленькая ночная серенада» была в числе 16 постановок театров из Болгарии и других стран мира. Она победила в номинации «Лучший спектакль». Также победителей выбирали в номинации «Инновации в кукольном искусстве».

РИА «7 новостей» отмечает, что в этом году фестиваль был посвящен движению — интуитивному, энергичному, бесшумному, свободному от предрассудков.

В конце августа стало известно о том, что Рязань вновь войдет в Союз российских городов. В думе объяснили, что это будет содействовать развитию местного самоуправления, позволит объединить средства и ресурсы для решения вопросов местного значения.

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