Рязань вновь войдет в Союз российских городов

Рязань снова будет включена в Союз российских городов. Решение об этом было принято на заседании городской думы. Рязань уже входила в эту организацию, однако в 2008 году покинула ее. Теперь решено вернуться туда вновь.

Как сказал спикер думы Владислав Фролов, слова которого приводит РИА «7 новостей», участие Рязани в работе организации будет содействовать развитию местного самоуправления, позволит объединить средства и ресурсы для решения вопросов местного значения.

Кроме того, Союз российских городов можно считать эффективной площадкой по обмену опытом между городами по решению спорных вопросов.

24 августа сообщалось о том, что рязанские врачи провели первую операцию по пересадке органа. Они изъяли у пациента почку и пересадили ее на то место, где она должна находиться.