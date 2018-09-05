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Инвалиды по зрению смогут увидеть спектакли театров Волгограда

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Люди с нарушением зрения, живущие в Волгограде, получили возможность увидеть постановки городских театров. Это произошло после того, как Волгоградская специальная библиотека для слепых получила оборудование для тифлокомментирования.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете культуры, благотворительная помощь поступила от фонда «Искусство, наука, спорт». Теперь библиотека планирует использовать это оборудование на различных культурных мероприятиях. Помощь в этом ей будет оказывать региональное отделение Всероссийского общества слепых.

Тифлокомментированием называют процесс описания объектов и происходящих действий, которые невидящий человек не может познать без посторонней помощи.

Ранее в отделении детской офтальмологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) сообщили, что проблемы со зрением наблюдаются у половины школьников Московской области. Причина — неправильное и слишком частое использование гаджетов и компьютеров.

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