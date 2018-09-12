Прямой эфир

Рубль замедлил рост на фоне подписания Трампом очередного указа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рубль вечером в среду, 12 сентября, замедлил рост на фоне новости о подписании президентом США Дональдом Трампом указа об ответственности за вмешательство в американские выборы.

Прибыль нефтяников вырастет на 40% за счет курса рубля и цен на нефть
Рост выручки компаний пополнит бюджет дополнительными нефтедолларами

Но несмотря на это, российская валюта продолжила укрепляться по отношению к бивалютной корзине после обвального снижения в минувший понедельник. Так, курс доллара расчетами «завтра» к 20:43 мск снижался до 69,02 рубля, а евро — до 80,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

Кроме того, положительно на росте рубля сказались новости рынка нефти. 12 сентября стоимость топлива марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 22 мая, а октябрьских фьючерсов марки WTI — $70,8.

По словам экспертов, цены на нефть растут на фоне заявления ОПЕК о том, что Иран в августе снизил добычу на 150 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем — до 3,58 млн б/с.

10 сентября в ходе торгов на Московской бирже курс доллара резко повысился и преодолел отметку в 70 рублей впервые с 16 марта 2016 года. Курс евро также подскочил до отметки в 81,65 рубля. При этом несколькими днями ранее директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев заявил, что курс доллара может составить 72 рубля.

В настоящее время российская валюта находится под давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны США. 27 августа вступил в силу первый пакет новых ограничений Вашингтона в отношении Москвы из-за «дела Скрипалей». Через три месяца американская сторона может ввести еще один пакет санкций, но Белый дом может и отказаться от него, если Россия даст гарантию в будущем не использовать химоружие.

12 сентября президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об ответственности за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Вашингтоне раскрыли детали новых санкций США
Глава Минэкономразвития озвучил реальный курс рубля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017