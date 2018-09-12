Рубль замедлил рост на фоне подписания Трампом очередного указа

Рубль вечером в среду, 12 сентября, замедлил рост на фоне новости о подписании президентом США Дональдом Трампом указа об ответственности за вмешательство в американские выборы.

Но несмотря на это, российская валюта продолжила укрепляться по отношению к бивалютной корзине после обвального снижения в минувший понедельник. Так, курс доллара расчетами «завтра» к 20:43 мск снижался до 69,02 рубля, а евро — до 80,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

Кроме того, положительно на росте рубля сказались новости рынка нефти. 12 сентября стоимость топлива марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 22 мая, а октябрьских фьючерсов марки WTI — $70,8.

По словам экспертов, цены на нефть растут на фоне заявления ОПЕК о том, что Иран в августе снизил добычу на 150 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем — до 3,58 млн б/с.

10 сентября в ходе торгов на Московской бирже курс доллара резко повысился и преодолел отметку в 70 рублей впервые с 16 марта 2016 года. Курс евро также подскочил до отметки в 81,65 рубля. При этом несколькими днями ранее директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев заявил, что курс доллара может составить 72 рубля.

В настоящее время российская валюта находится под давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны США. 27 августа вступил в силу первый пакет новых ограничений Вашингтона в отношении Москвы из-за «дела Скрипалей». Через три месяца американская сторона может ввести еще один пакет санкций, но Белый дом может и отказаться от него, если Россия даст гарантию в будущем не использовать химоружие.

12 сентября президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об ответственности за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах.