Глава Минэкономразвития озвучил реальный курс рубля

Реальный курс рубля при текущей цене на нефть в $78 за баррель и отсутствии закупок валюты для Минфинанаходится на отметке около 50 рублей за доллар. Такие цифры озвучил глава Минэкономразвития Максим в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

В начале текущей недели доллар и евро обновили максимумы с марта 2016 года. Доллар превысил отметку в 70 рублей, евро перевалил за 81 рубль.

По словам министра, доллар начнет падать, как только резкий отток капитала из России остановится. Вместе с тем он обратил внимание, что прогнозировать курс рубля через день-два очень сложно, поскольку есть очень много влияющих на него факторов.

«Но средне и долгосрочно — за пределами 12 месяцев — наш прогноз, который был — рубль/доллар в районе 63–64, он сохраняется», — сказал чиновник, добавив, что нет ни одной причины, почему его стоит изменить

Как подчеркнул Орешкин, хотя глобальный кризис уже накрыл ряд развивающихся стран, у России есть достаточный запас прочности.

В последнее время рубль остается под давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны США. Кроме того, влияние на курс валюты оказывала покупка Центробанком валюты на внутреннем рынке.

Как ранее признало агентство Bloomberg, Россия способна защитить свою национальную валюту и в случае необходимости Центробанк всё еще может воспользоваться корректировкой процентных ставок для укрепления ее курса.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке с 11 по 13 сентября.