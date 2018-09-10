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Курс доллара впервые с марта 2016 года превысил 70 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курс доллара в первые минуты торгов на Московской бирже достиг отметки в 70,16 рубля, прибавив 25 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу, 7 сентября. Тем самым американская валюта обновила максимум 16 марта 2016 года. 

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По состоянию на 10:28 по мск курс доллара показал снижение до 69,86 рубля.

Стоимость евро на открытии торгов достигала почти 80,89 рубля (+9 копеек, или 0,1% к закрытию торгов пятницы). К 10:10 курс скорректировался до 80,56 рубля (-0,3% к закрытию).

В последнее время рубль остается под давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны США. Кроме того, влияние на курс валюты оказывала покупка Центробанком валюты на внутреннем рынке.

Как ранее признало агентство Bloomberg, Россия способна защитить свою национальную валюту, и в случае необходимости Центробанк всё еще может воспользоваться корректировкой процентных ставок для укрепления ее курса.

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