Названа сумма долга по кредитам средней российской семьи

Средняя российская семья из трех человек должна банкам почти 234,6 тыс. рублей, что на 19% выше, чем годом ранее. Такие цифры озвучили эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), ссылаясь на данные Банка России и Росстата.

Просроченная задолженность в пересчете на каждое домохозяйство составила 14,4 тыс. рублей против 15,4 тыс. рублей годом ранее.

При этом средний уровень закредитованности семей (рассчитывается как отношение долга по кредиту к среднегодовому доходу) составил 24%, что на 3% больше показателя 2017 года.

Также выяснилось, что самые «закредитованные семьи» проживают в Калмыкии (51%), Тыве (49%), Чувашии (39%), Иркутской области (38%) и Ханты-Мансийском автономном округе (38%).

Ранее стало известно, что с 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг, рассчитанный по балльной шкале.