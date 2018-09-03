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Названа сумма долга по кредитам средней российской семьи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Средняя российская семья из трех человек должна банкам почти 234,6 тыс. рублей, что на 19% выше, чем годом ранее. Такие цифры озвучили эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), ссылаясь на данные Банка России и Росстата.

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Просроченная задолженность в пересчете на каждое домохозяйство составила 14,4 тыс. рублей против 15,4 тыс. рублей годом ранее. 

При этом средний уровень закредитованности семей (рассчитывается как отношение долга по кредиту к среднегодовому доходу) составил 24%, что на 3% больше показателя 2017 года.

Также выяснилось, что самые «закредитованные семьи» проживают в Калмыкии (51%), Тыве (49%), Чувашии (39%), Иркутской области (38%) и Ханты-Мансийском автономном округе (38%). 

Ранее стало известно, что с 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг, рассчитанный по балльной шкале.

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