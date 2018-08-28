Отдающих 50% месячного дохода на погашение долга россиян стало меньше

За последние три года свелось к минимуму количество отдающих половину месячного дохода на погашение кредита заемщиков. Это следует из расчетов, представленных Национальным бюро кредитных историй «Известиям».

Доля банковских клиентов с экстремальными долгами в первом полугодии 2018 года составила 12,5%, в то время как за аналогичный период 2015 года процент таких людей составлял 15,14.

Критической считается кредитная нагрузка, при которой заемщик отдает на обслуживание долгов 50% месячного дохода. Комфортный PTI (payment to income — отношение ежемесячных платежей по ссуде к уровню дохода) составляет не более 30–40%. Данный механизм защищает потребителя банковских услуг от невозможности погасить взятый кредит.

В Банке России отметили, что тенденция к снижению нагрузки наблюдается в основном в сфере ипотечного кредитования.

По мнению экспертов, этому способствует широкое развитие программ рефинансирования кредитов, позволяющих погасить кредит, взяв его в другом банке под более низкий процент.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Доля заемщиков с экстремальными долгами упала до минимума с 2015 года