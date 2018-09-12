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Путин объяснил важность перехода на расчеты в нацвалюте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Переход на взаиморасчеты в национальной валюте — это вопрос экономики, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в среду, 12 сентября. 

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«Это не политическое задание, это экономическая задача», — ответил глава государства на вопрос о том, есть ли у ЦБ «политическое задание» заключить соглашения о переходе на расчеты в нацвалютах с центробанками других стран, указывает «Интерфакс».

Он пояснил, что всё больше стран думают об отказе от взаимной торговли в долларах и переходе на нацвалюту, поскольку это правильно с точки зрения устойчивости мировых финансов и мировой экономики.

Как уточнил Путин, чьи слова приводит ТАСС, Россия будет двигаться к этому постепенно. 

Ранее о готовности торговать с Россией в нацвалюте заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Таким образом он призвал покончить с доминированием американского доллара в мировой экономике. 

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

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