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Банки замещают зарубежные деньги российскими

Источником средств для кредитных организаций стали депозиты компаний и физических лиц-резидентов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Объем средств, который российские банки привлекли у нерезидентов, на 1 июля оказался минимальным с 2014 года, следует из исследования «Эксперт РА» на основе статистики Центробанка (есть у «Известий»). За четыре года общая сумма сократилась на 20% и составила 4,8 трлн рублей. В 2014 году деньги нерезидентов составляли 9,7% пассивов российских кредитных организаций, сейчас их доля — 5,5%. Занимать за рубежом становится всё сложнее на фоне санкций, а иностранные банки меньше финансируют свои «дочки» в РФ, отмечают эксперты. Кредитные организации заменяют эти средства депозитами российских компаний и граждан.

С 2014 года российские банки сократили объем привлечения иностранных кредитов. Занимать на внешних рынках стало сложнее для всех групп банков, пояснил начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. В первые шесть месяцев 2018 года доля кредитов от иностранных финансовых организаций в пассивах российских банков составила 5,5%, в первом полугодии 2014 года она составляла 9,7%. В своей статистике Банк России учитывает кредиты и депозиты, полученные российскими банками от банков-нерезидентов.

Однако основной причиной снижения доли средств банков-нерезидентов в пассивах российских финансовых организаций стало снижение спроса на займы в иностранной валюте как со стороны компаний, так и со стороны населения, считает заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова. В условиях ужесточения санкций риск девальвации рубля возрастает, а не получая доходов в иностранной валюте и не хеджируя свой валютный риск, заемщик может попасть в ситуацию, когда придется погашать кредит в большем объеме, чем человек получал, пояснила она. Это невыгодно даже с учетом сравнительно меньшей ставки по займу.

Наибольшая доля средств, привлеченных у нерезидентов, традиционно приходилась и до сих пор приходится на страны Западной Европы, хотя сейчас несколько выросла роль азиатских инвесторов, подчеркнул Станислав Волков. При этом теперь средства иностранцев в пассивах российских банков замещены в основном депозитами и остатками на расчетных счетах юрлиц из России, а также вкладами физических лиц-резидентов, добавил он.

В основном растет объем рублевых счетов и вкладов, отметила Ирина Носова. Рынок межбанковского кредитования сейчас неактивен, так как в системе профицит ликвидности, также неактивно идет привлечение денег путем выпуска облигаций, добавила эксперт. Структурный профицит рублевой ликвидности составляет 4 трлн рублей, пояснил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

При этом сам процесс замещения не всегда шел гладко: например, в конце 2014 года ЦБ пришлось предоставить банкам большой объем ликвидности, в том числе для замещения оттока средств нерезидентов, который коснулся как банков, так и крупных корпораций, добавил Станислав Волков.

Валютные средства теоретически могли бы помочь ускорить рост российской экономики. Но с другой стороны, есть возможность обратиться к своим ресурсам, которые долгое время игнорировались и не развивались. Снижение доли валютных пассивов соответствует политике Центробанка на дедолларизацию экономики. Механизмы любого национального банка максимально эффективны лишь при низкой доле иностранных валют в экономике государства, что объясняет заинтересованность регулятора в снижении роли доллара. О том, что Центробанк намерен снижать долларизацию балансов кредитных организаций, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале февраля 2016 года. Тогда же она подчеркнула, что этот процесс будет идти довольно медленно.

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