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Путин предпочел селедку икре

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ рассказал, что любит селедку больше, чем икру. 

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Лидеры пообщались 12 сентября в неформальной обстановке перед началом пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

Путин рассказал, что вечером 11 сентября он и председатель Китая Си Цзиньпин прогулялись по ярмарке «Улица Дальнего Востока», которая работает на набережной в кампусе Дальневосточного федерального университета, где проходит форум. 

«Рыбаки икрой угощали. Я, правда, больше селедку люблю, чем икру. Пришлось попробовать — неудобно было их обижать», — сказал российский лидер, удивив Абэ.

Путин добавил, что его и председателя КНР также угостили медом и блинами.

Четвертый ВЭФ проходит на острове Русский во Владивостоке с 11 по 13 сентября. В ходе форума российский лидер предложил Абэ заключить мирный договор между странами до конца года.

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