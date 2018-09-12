Путин предпочел селедку икре

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ рассказал, что любит селедку больше, чем икру.

Лидеры пообщались 12 сентября в неформальной обстановке перед началом пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

Путин рассказал, что вечером 11 сентября он и председатель Китая Си Цзиньпин прогулялись по ярмарке «Улица Дальнего Востока», которая работает на набережной в кампусе Дальневосточного федерального университета, где проходит форум.

«Рыбаки икрой угощали. Я, правда, больше селедку люблю, чем икру. Пришлось попробовать — неудобно было их обижать», — сказал российский лидер, удивив Абэ.

Путин добавил, что его и председателя КНР также угостили медом и блинами.

Четвертый ВЭФ проходит на острове Русский во Владивостоке с 11 по 13 сентября. В ходе форума российский лидер предложил Абэ заключить мирный договор между странами до конца года.