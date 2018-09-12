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Социологи узнали число холостых мужчин и незамужних женщин в России

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Около 16% опрошенных мужчин в России не состоят в браке. При этом незамужних женщин всего 7%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также отмечается, что женатых мужчин больше (54%), чем замужних женщин (47%). Согласно опросу, 62% россиян находятся в «серьезных» отношениях, передает ТАСС.

50% жителей России состоят в официальном браке, а 10% живут вместе, но не узаконили свои отношения. Всего 2% опрошенных встречаются более одного года и не живут вместе.

30% россиян встретили свою пару в компании знакомых и друзей, еще 20% опрошенных познакомились на работе. В числе других мест знакомства: учебное заведение (13%), парк (11%), концерт (6%) и сосцеси (5%).

Телефонный опрос был проведен 21 августа 2018 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что больше 80% жителей Москвы чувствуют себя комфортно во время поездок на такси с женщинами-водителями. Вместе с тем лишь 6% мужской части опрошенных москвичей сообщили о доверии к женщинам за рулем. 62% опрошенных заявили, что почти не сталкиваются с женщинами-таксистами.

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