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Более половины россиян готовы отказаться от блюд быстрого приготовления

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Фото: Depositphotos
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Половина граждан России готовы исключить из своего рациона блюда быстрого приготовления (лапшу, каши, картофельные пюре и сухие супы, которые следует разводить кипятком), следует из опроса, проведенного холдингом «Ромир».

При этом 14% респондентов причислили себя к числу любителей такого типа питания.

Более половины граждан страны — почти 55% — стараются есть нежирную и легкую пищу, а продукты с высоким содержанием холестерина стараются не употреблять 47% опрошенных, сообщает телеканал «Звезда».

Только 35% россиян готовы прекратить употреблять полуфабрикаты, к которым относятся замороженные овощи, котлеты и пельмени. В то же время полностью отказаться от такой еды не готовы 42% участников исследования.

Опрос показал, что отказаться от макарон, мучных изделий и картофеля не готова треть граждан России, передает телеканал «360».

Ранее в сентябре врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева рассказала, что системы питания, согласно которым принимать пищу можно лишь определенное количество часов в сутки, а затем в течение достаточно длительного периода необходимо воздерживаться от приема пищи, набирают всё большую популярность в последнее время.

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