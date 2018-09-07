Свыше 80% россиян выступает за введение школьной формы

Введение школьной формы приветствуют более 80% россиян. Такой результат показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«За последние пять лет заметно выросла доля россиян, поддерживающих введение школьной формы — с 66% в 2013 году до 82% в 2018 году», — цитирует исследование ТАСС.

При этом больше трети считает, что это обеспечит социальное равенство между учащимися, и еще 31% респондентов надеются, что это дисциплинирует школьников.

Треть тех, кто высказался против, считает, что цена на форму будет «неподъемной», и еще 17% посчитали, что форменная одежда лишит школьников индивидуальности.

31 августа ВЦИОМ всообщил, что родители на подготовку ребенка к школе в среднем тратят более 21 тыс. рублей. Около половины данной суммы приходится на покупку одежды и сменной обуви.