Россияне хотят строить корабли

Отечественные компании должны заказывать строительство судов исключительно на российских верфях. Так считают 88% участников опроса ВЦИОМ «Судостроение в России: перспективы развития», с итогами которого ознакомились «Известия». Это будет способствовать развитию экономики, полагают 54% опрошенных.

79% респондентов назвали актуальным создание условий в России для развития собственного судостроения. Такая мера позволит войти стране в число лидеров в области мирового судостроения, полагают 75% опрошенных. Кроме того, это поможет обеспечить независимость отечественной судостроительной отрасли от иностранных технологий (64%). При этом 31% опрошенных отмечают, что пока отечественное судостроение не может конкурировать с зарубежным.

Позитивные ожидания россиян от развития судостроения в РФ — это продолжение тренда на импортозамещение, отметил политтехнолог Дмитрий Фетисов. Раньше судостроительная отрасль в стране была передовой, но после развала Советского Cоюза находилась в кризисе, напомнил он.

— Когда какое-либо производство предлагают создавать в России, а не за рубежом, это всегда позитивно воспринимается россиянами. В обществе есть запрос на развитие собственного судостроения, — сказал эксперт.

По мнению экономиста Дмитрия Адамидова, положительную динамику развития гражданское судостроение продемонстрирует, если государство возьмет на себя строительство всей необходимой инфраструктуры и обеспечит верфи заказами.

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 3 сентября 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.