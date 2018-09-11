Фигуранткам дела «Нового величия» продлили домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы продлил домашний арест фигуранткам дела организации «Новое величие» Анне Павликовой и Марии Дубовик до 13 декабря. Срок следствия продлен до той же даты.

Суд разрешил обвиняемым ежедневные прогулки по два часа — с 13:00 до 15:00, сообщает ТАСС.

Следствие попросило о продлении домашнего ареста, так как основания для этого не изменились и не отпали, следственные действия по уголовному делу не закончены, а все причастные лица не установлены, защита просила отменить меру пресечения, а в случае отказа — снять часть ограничений, в частности — разрешить Павликовой и Дубовик ходить в бассейн. Законный представитель и отец Павликовой Дмитрий Павликов также просил изменить меру пресечения на подписку о невыезде, так как обвиняемую должны скоро положить в больницу.

4 сентября Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу на арест Павликовой, отправив материалы на рассмотрение в другом составе суда. Прокурор настаивал, что в связи с переводом под домашний арест предмет рассмотрения отсутствует.

По обвинению в организации экстремистского сообщества «Новое величие» в марте 2018 года в Москве арестовали 10 человек, среди них — 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик. Обе девушки были помещены под стражу, но в августе их перевели под домашний арест. Под арестом сейчас остаются шестеро фигурантов дела.