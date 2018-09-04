Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу адвокатов Павликовой

Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу на арест участницы экстремистской организации «Новое величие» Анны Павликовой и отправил ее на рассмотрение в ином составе суда.

«Суд постановил: решение Дорогомиловского районного суда отменить, материал отправить на новое рассмотрение в ином составе суда», — приводит «РИА Новости» слова председательствующего судьи президиума.

В жалобе адвокатов Павликовой было указано, что предположения следствия о том, что девушка может скрыться, не нашли подтверждения. Кроме того, представители защиты заявили, что мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана Дорогомиловским судом Москвы в отсутствие достаточных мотивов. При этом прокурор настаивал на отказе в удовлетворении жалобы, поскольку Павликову перевели под домашний арест и в этом случае отсутствует предмет рассмотрения.

По обвинению в организации экстремистского сообщества «Новое величие» в марте 2018 года в Москве арестовали 10 человек, среди них — 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик. Обе девушки были помещены под стражу, но в августе их перевели под домашний арест. Под арестом сейчас остаются шестеро фигурантов дела.