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Россияне за 100 лет стали съедать в шесть раз больше сахара

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Фото:TASS/DPA/Patrick Pleul
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Жители России за последнее столетие стали употреблять в шесть раз больше  сахара, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что в структуре питания также значительно увеличилось содержание соли.

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«Это только по производству сахара в стране. А мы еще получаем этот сахар в виде импортных конфет, в виде импортных кондитерских изделий других. И, конечно же, в виде импортируемых сладких напитков с очень высоким содержанием сахара», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам Поповой, на фоне повышения показателя употребления сахара отмечается ухудшение состояния здоровья детей, так как в их рационе часто оказывается сладкая продукция в виде напитков и не только. Она отметила, что на сегодняшний день россияне не добирают в суточном питании белки и избыточно употребляют жиры, в первую очередь животного происхождения.

В конце июля было опубликовано исследование ученых из Колумбийского университета, согласно которому употребление 30 г сахара ежедневно повышают риск развития деменции на 33% и на 54% у поклонников приторных газировок. Любители сладких пуншей и соков на 27% чаще страдают от болезни Альцгеймера.

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