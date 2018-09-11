Россияне за 100 лет стали съедать в шесть раз больше сахара

Жители России за последнее столетие стали употреблять в шесть раз больше сахара, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что в структуре питания также значительно увеличилось содержание соли.

«Это только по производству сахара в стране. А мы еще получаем этот сахар в виде импортных конфет, в виде импортных кондитерских изделий других. И, конечно же, в виде импортируемых сладких напитков с очень высоким содержанием сахара», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам Поповой, на фоне повышения показателя употребления сахара отмечается ухудшение состояния здоровья детей, так как в их рационе часто оказывается сладкая продукция в виде напитков и не только. Она отметила, что на сегодняшний день россияне не добирают в суточном питании белки и избыточно употребляют жиры, в первую очередь животного происхождения.

В конце июля было опубликовано исследование ученых из Колумбийского университета, согласно которому употребление 30 г сахара ежедневно повышают риск развития деменции на 33% и на 54% у поклонников приторных газировок. Любители сладких пуншей и соков на 27% чаще страдают от болезни Альцгеймера.