Иммунитет к возбудителям: имя сенатора связали с убийствами на Кавказе

Тучи сгущаются над сенатором от Карачаево-Черкесской Республики Рауфом Арашуковым — СМИ стало известно, что как минимум три предполагаемых киллера назвали его заказчиком двух убийств. Эти слова отражены в допросах, но о причастности члена Совфеда к политическим расправам уже несколько лет говорят родственники. Речь идет об убийствах восьмилетней давности общественного деятеля Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова — оба отстаивали интересы черкесского населения в регионе. После серии одиночных пикетов, многочисленных жалоб родственников убитых у потерпевшей стороны появился шанс, что их позицию услышат в Москве. В затруднительном положении оказался СКР и судебные органы — в случае если будет запущен механизм привлечения к ответственности члена Совфеда, возникнет вопрос: чем все эти годы занималось республиканское следствие? Подробности политически окрашенных резонансных расследований — в материале портала iz.ru.

Устал доказывать свою вину

«Тлеющее» вот уже восемь лет расследование резонансного убийства одного из лидеров молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова разгорелось с новой силой. Это случилось после явки с повинной Расула Аджиева, проходившего ранее в качестве подсудимого по этому же уголовному делу. Он назвал имена посредника и заказчика убийства. Расследование было официально возобновлено, о чем сообщалось 15 августа на сайте регионального управления СКР. Впрочем, сложно назвать сказанное Аджиевым сенсацией. Предполагаемый исполнитель убийства еще восемь лет назад в подробностях рассказывал следствию, как расправился с Жуковым. Но в марте 2012 года его оправдал суд, несмотря на то что от слов своих он не отказывался. Вот только мотив он называл совершенно иной.

Напомним, убийство было совершено 14 марта 2010 года около 20 часов в воскресенье, когда Жуков вернулся домой со своими родными. Киллер дождался, когда близкие зайдут в дом, открыл водительскую дверь и как минимум трижды выстрелил в находившегося за рулем «Шевроле-Нива» 36-летнего Жукова.

Аслан Жуков_1 Аслан Жуков Фото: соцсети

Изначально следователи связывали мотив преступления с бизнесом общественника — у него была автомастерская и мойка, затем рассматривался личностный мотив. В то время как родственники изначально настаивали на том, что преступление связано с политикой и общественной деятельностью Жукова.

Погибший довольно резко высказывался о росте в республике межнациональной нетерпимости среди молодежи. В частности, говорил о массовых драках по национальному признаку между черкесами и абазинами с одной стороны и карачаевцами — с другой. Тем не менее уже в первые сутки бывший президент республики Борис Эбзеев обратился к стихийно образовавшейся толпе возмущенных убийством людей с просьбой не придавать преступлению политический характер.

«Глубоко убежден, что народы нашей многонациональной республики мудры и до завершения следствия и обнаружения истинных мотивов этого преступления не будут придавать ему этнонациональную окраску», — цитировал слова главы региона «Коммерсант».

Аслан Жуков помимо своей предпринимательской деятельности руководил молодежным движением «Адыгэ Хасэ». Вместе с правоохранительными органами активисты пытались предотвратить межнациональные стычки. И молодые люди к нему прислушивались, шли за ним. Организация активно критиковала действующую в республике власть: члены движения считали, что региональное правительство смотрит сквозь пальцы на случаи нетерпимости и национальные перекосы в кадровой политике. По их мнению, были ущемлены права черкесского населения. В качестве альтернативы организация требовала разделить республику на карачаевскую и черкесскую автономии. Также звучала идея о присоединении населенных черкесами территорий к Ставропольскому краю.

Сам Жуков говорил родственникам и друзьям о том, что ему поступают угрозы от «несерьезных» молодых людей и представителей криминалитета.

Аслан Жуков_1 Жена и сестра Аслана Жукова Фото: скриншот

Со слов матери погибшего, незадолго до убийства за ее сыном следили неизвестные — она замечала, как за машиной сына постоянно следовала легковушка цвета «мокрый асфальт».

Спустя несколько месяцев ситуация в многонациональной республике раскалилась до предела в связи с другим громким убийством — в мае неизвестные сначала зверски избили битами советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а потом застрелили его. Политик, так же как и Жуков, был лидером черкесского народа, считался одним из претендентов на пост премьера, но на голосовании в парламент его кандидатура не выносилась из-за разногласий среди местных депутатов.

После этих преступлений в ситуацию вмешались федеральные власти — полномочный представитель президента Александр Хлопонин потребовал от бывшего президента Эбзеева назначить на пост премьера человека, представляющего интересы черкесской части населения республики.

Версии: правдоподобные и не очень

Сдвиг с мертвой точки в расследовании убийства Жукова случился после первой явки с повинной Расула Аджиева вскоре после преступления. Якобы со своей жертвой он не поделил девушку. Как пишет «Комсомольская правда», Аджиев утверждал, что ему нравилась женщина, которая якобы состояла в близких отношениях с Жуковым. Дескать, убийство было совершено на опережение, чтобы защититься от ревнивого противника.

«Согласно его [Аджиева] показаниям, он был влюблен в некую девушку, состоявшую в близких отношениях с Жуковым. Между ними завязалось общение, однако потерпевший обо всем узнал и стал угрожать ему… В ходе следственного эксперимента задержанный достаточно точно рассказал, как разворачивались события в вечер трагедии, и смог привести ряд неопровержимых доказательств. В том числе он сообщил, что совершил три выстрела, и указал позицию, с которой они производились. Все эти показания подтверждались материалами дела и результатами баллистической экспертизы», — рассказал изданию официальный представитель республиканского управления СКР Сергей Шуваев.

В деле была лишь одна большая неувязка — приглашенная на процесс предполагаемая виновница конфликта между мужчинами под страхом уголовной ответственности за дачу ложных показаний сообщила, что Аджиева видит впервые в жизни.

Аслан Жуков_1 Предполагаемый убийца Расул Аджиев Фото: телекомпания «Черкесск»

Новая версия о мотиве, представленная Аджиевым после второй явки с повинной, кардинально отличается от того, что он говорил ранее. Как пишет РБК (издание располагает копией протокола допроса фигуранта расследования), Аджиев рассказал следствию, что находился в приятельских отношениях с родственником влиятельного в регионе политика Рауфа Арашукова — Русланом Агоевым. Друг от имени будущего сенатора (в то время Арашуков руководил районом) якобы просил организовать убийство некоего человека, который его обидел.

«У Арашукова произошел с кем-то конфликт, в результате которого якобы затронута его честь. На этой почве Арашуков Рауф впал в подавленное состояние, его окружение от него отвернулось и не хочет помогать в наказании обидчика», — приводит выдержку из протокола издание. Аджиев уточняет следствию, что речь шла именно о физическом устранении.

Аслан Жуков_1 Автомобиль «Нива», в котором был застрелен Аслан Жуков Фото: скриншот

Из показаний следует, что исполнитель не знал, кто конкретно его цель, у него было лишь словесное описание будущей жертвы. О том, что от его рук погиб Аслан Жуков, Аджиев узнал постфактум. За убийство он получил от предполагаемого посредника 1 млн рублей, а также автомобиль, который он использовал во время нападения. Аджиев упомянул любопытную деталь — после убийства Арашуков якобы предложил ему на время скрыться из региона и пожить в его квартире в Дубае.

Что же касается родственников погибшего, то они и до признательных показаний возможного наемника считали, что он — лишь исполнитель, орудие преступления. Почти сразу после трагедии у них появились аргументы в пользу своей версии.

«Причиной могла стать запись, на которой Арашухов уговаривал Аслана вместе с молодежью захватить Дом правительства [республиканский]. Эта запись появилась в Сети», — рассказала Life сестра убитого Аслана Жукова Алла.

Якобы будущий сенатор намеревался набрать очки, выступив «усмирителем» бунтарей. Но Жуков не захотел организовывать этот фарс, подпадающий к тому же под статью Уголовного кодекса. Конечной целью Арашукова, по версии родных погибшего, было кресло премьера в регионе.

Автор цитаты Арашуков Рауф Раулевич родился в 1986 году в ауле Хабез КЧР. Его отец Рауль Арашуков — бизнесмен и политический деятель, влиятельная фигура на Северном Кавказе, известен в регионе как «серый газовый кардинал». В 2007 году Арашуков-младший окончил юридический факультет Ставропольского государственного института. Учебу совмещал с работой на посту заместителя начальника отдела инвестиций и имущественных отношений ООО «Ставропольская региональная компания по реализации газа». В 2004 году избран депутатом гордумы в Ставрополе (входил в состав комиссии по собственности). В 2008 году занял должность министра труда и соцразвития КЧР, совмещал эту должность с постом и.о. главы Хабезского муниципального района и советника президента КЧР. После резонансных убийств в республике карьера Арашукова пошла в гору — в 2011 году он становится вице-премьером в регионе, получив одновременно портфель начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства». С 18 сентября 2016 года — член комитета Совета Федерации по экономической политике.

Два убийства — один заказчик?

Эта гипотеза связывает оба громких убийства влиятельных черкесов. Спустя два года (в 2012-м) следствию удалось найти исполнителей убийства Фраля Шебзухова — ими оказались местные жители Магомед Джубуев, Назим Кущетеров, Алик Татаркулов и Султан Джанкезов. Позже они были осуждены к длительным срокам заключения (от 14 до 19 лет), сообщал портал радио BFM. Исполнители давали показания о том, что организатором выступил Рустам Копсергенов. Лишь в декабре прошлого года (спустя пять лет после преступления) он был задержан.

Как сообщала «Независимая газета», на допросах Копсергенов указал, что заказчиком убийства выступил… сенатор Рауф Арашуков. Эту фамилию сообщали следствию и исполнители — им якобы было известно, что заказ оплачивается из его кармана. Но лично с политиком они дел не имели. Якобы сенатор передал полмиллиона рублей за устранение (по другой версии, для запугивания) своего конкурента в политической борьбе.

Тем не менее следствие не сочло необходимым проверить на причастность члена Совета Федерации. В свою очередь, прокуратура Карачаево-Черкесии отказалась передать в суд материалы уголовного дела в отношении Копсергенова. Причиной как раз стало то, что следствие не дало оценку показаниям подсудимого о возможной причастности Арашукова к убийству.

Аслан_Жуков_1 Сенатор от КЧР Рауф Арашуков Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Источник издания «Росбалт» в правоохранительных органах рассказал, что показания на Арашукова помимо Копсергенова дали еще пять обвиняемых и свидетелей по делу. По мнению надзорной инстанции, следствие должно проверить версию о причастности сенатора и либо вынести оценочное постановление о его непричастности к преступлению, либо принять меры к привлечению его к уголовной ответственности.

Стоит отметить, что, согласно ст. 448 УПК РФ, возбудить уголовное дело в отношении сенатора вправе лишь председатель СКР (Александр Бастрыкин) с согласия Совета Федерации, полученного на основании представления генпрокурора.

В команде сенатора изданию РБК заявили, что никаких доказательств причастности Арашукова к убийствам нет.

«Эта кампания против сенатора продолжается больше года. В нее вкладываются большие ресурсы. В уполномоченные органы и судебные инстанции уже поданы заявления и иски о клевете, потому что это всё безосновательные публичные обвинения», — ответили журналистам представители члена Совфеда.