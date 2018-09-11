Ремонт трассы Иркутск–Оса–Усть-Уда завершили в Иркутской области

В Иркутской области завершили ремонт участка трассы Иркутск–Оса–Усть-Уда. Протяженность отрезка составила 10 км. Объект был принят в эксплуатацию 7 сентября.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, трассу привели в порядок в соответствии с региональной программой «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства на 2014–2020 годы».

В рамках работ подрядчик провел восстановление кюветов, откос земляного полотна и замену слабого грунта. В целом было восстановлено изношенное дорожное покрытие, укреплены обочины, проведен ремонт водопропускных труб. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

На реализацию проекта потребовалось 221,8 млн рублей. Средства были выделены из дорожного фонда Иркутской области.