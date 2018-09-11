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Надземный переход построили на трассе «Енисей» в Красноярском крае

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Новый надземный пешеходный переход построили на 28-м км федеральной автомобильной дороги Р-257 «Енисей» около поселка Молодежный в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Енисей».

Длина нового перехода составляет 23,6 м, ширина — 2,25 м. Переход оснащен пандусами с площадками на каждом уровне для возможности отдохнуть. Поверхность перехода и пандуса выполнена из противоскользящего материала, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Помимо этого, дорожные рабочие обустроили два новых остановочных павильона и тротуары. Реализацией проекта занималось Федеральное управление автодорог «Енисей».

Данный участок трассы является достаточно оживленным — суточная проходимость составляет 8,5 тыс. автомобилей. Появление надземного перехода призвано повысить безопасность для пешеходов.

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