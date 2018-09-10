Дороги в Забайкалье будут восстанавливать после паводка несколько лет

Власти Забайкальского края подвели предварительные итоги борьбы с летними паводками. Из-за дождей разрушен 181 км региональных и муниципальных дорог, повреждено 36 мостов. Общий ущерб составил около 744 млн рублей.

Как сообщает Сибирское агентство новостей, власти региона обратились в федеральный центр за помощью. Врио министра территориального развития Виктор Паздников признался, что пока нет четких сроков, когда инфраструктура будет восстановлена.

«За год и даже за два в полном объеме это не выполнить», — отметил он.

Краевое правительство сообщает, что практически на всех дорогах региона обеспечен безопасный проезд. Из регионального дорожного фонда на восстановление покрытия выделено более 23 млн рублей.

Паводок начался 8 июля в результате затяжных дождей. Он стал крупнейшим за всю историю метеонаблюдений. Пострадало более 12 тыс. владельцев подсобных хозяйств и 13 сельскохозяйственных организаций.