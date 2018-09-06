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Росавтодор пообещал убрать с федеральных дорог все аварийные участки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Росавтодор ликвидирует более 800 аварийных участков и установит 1,1 тыс. комплексов фотофиксации на федеральных дорогах к 2020 году, рассказал 6 сентября заместитель начальника управления строительства и эксплуатации агентства Павел Брюхов.

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По итогам 2017 года на федеральных дорогах выявлено 811 аварийно-опасных участков, подчеркнул представитель федерального агентства.

«С учетом проведения всех мероприятий перед нами стоит амбициозная задача к 2030 году максимально снизить количество погибших в ДТП», — цитирует ТАСС Брюхова.

По статистике Росавтодора, 10% аварий происходят на российских дорогах из-за усталости водителей, еще 4% из-за остановки транспортных средств на обочине.

К 2025 году в Росавтодоре пообещали построить до 100 новых площадок отдыха для водителей.

В июле «Известия» сообщили, что до 2021 года порядка 9 тыс. км региональных дорог перейдет в федеральную собственность. Еще через 10 лет протяженность федеральных трасс вырастет на треть.

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