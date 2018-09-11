Собака помогла американцу избежать срока за насилие над дочерью

Американский суд оправдал сантехника из Орегона, осужденного на полвека за сексуальные преступления против дочери, благодаря собаке. Об этом сообщает общественная организация Oregon Innocence Project, занимавшаяся данным делом.

Джош Хорнер был признан виновным в сексуальном насилии над собственной несовершеннолетней дочерью, хотя этого преступления он не совершал. В данном деле не было ни следов ДНК, ни каких-либо улик, ни свидетелей, лишь показания дочери обвиняемого. Также истица рассказала, что ее отец застрелил принадлежащего семье черного лабрадора Люси, чтобы запугать ее и заставить молчать.

Мужчина уже начал отбывать тюремный срок в 50 лет, но решил обратиться за помощью к общественной организации. Как выяснили активисты, ранее девочка жаловалась на издевательства матери, однако эти обвинения признали несостоятельными.

Собаку удалось найти. Как и утверждал Хорнер, животное оказалось живо и хорошо себя чувствовало.

В итоге прокурор признал, что девочка лгала под присягой при даче показаний, и закрыл дело.

В начале сентября сообщалось, что более 130 человек задержали в Великобритании по подозрению в насилии над детьми.