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Собака помогла американцу избежать срока за насилие над дочерью

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Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние
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Американский суд оправдал сантехника из Орегона, осужденного на полвека за сексуальные преступления против дочери, благодаря собаке. Об этом сообщает общественная организация Oregon Innocence Project, занимавшаяся данным делом.

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Джош Хорнер был признан виновным в сексуальном насилии над собственной несовершеннолетней дочерью, хотя этого преступления он не совершал. В данном деле не было ни следов ДНК, ни каких-либо улик, ни свидетелей, лишь показания дочери обвиняемого. Также истица рассказала, что ее отец застрелил принадлежащего семье черного лабрадора Люси, чтобы запугать ее и заставить молчать.

Мужчина уже начал отбывать тюремный срок в 50 лет, но решил обратиться за помощью к общественной организации. Как выяснили активисты, ранее девочка жаловалась на издевательства матери, однако эти обвинения признали несостоятельными. 

Собаку удалось найти. Как и утверждал Хорнер, животное оказалось живо и хорошо себя чувствовало.  

В итоге прокурор признал, что девочка лгала под присягой при даче показаний, и закрыл дело. 

В начале сентября сообщалось, что более 130 человек задержали в Великобритании по подозрению в насилии над детьми.

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