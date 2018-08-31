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Священник задержан под Барнаулом за растление несовершеннолетней

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полиция задержала настоятеля храма Богоявления Господня в селе Черемное Алтайского края по подозрению в растлении несовершеннолетней, сообщили в региональном управлении МВД России.

По предварительным данным, преступление совершено 20 июля в Октябрьском районе города Барнаула на берегу реки Оби. В результате насильственных действий сексуального характера пострадала девочка 2005 года рождения. Возбуждено уголовное дело. В случае если вина священника будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы, пишет ТАСС.

25 июня в Челябинске задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки в Миассе.

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