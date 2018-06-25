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Подозреваемый в изнасиловании ребенка задержан в Челябинске

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В Челябинске в ночь на 25 июня задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки в Миассе.

Операцию по задержанию провели оперативники ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из Миасса, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Преступление было совершено вечером 20 июня. Мужчина обманом и угрозами завлек девочку в подвал дома и надругался над ней. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что изнасилование совершил ранее судимый 34-летний уроженец Челябинска.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Тюмени следователи начали проверку жалобы местной жительницы, которая заявила о том, что в ее адрес поступают угрозы об изнасиловании и похищении детей от коллекторов за долги отца. Сумма долга составляет 100 тыс. рублей.

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