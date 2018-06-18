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СК проверит коллекторов за угрозы жительнице Тюмени изнасилованием

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Жительница Тюмени сообщила об угрозах, которые стали поступать в ее адрес от коллекторов за долги отца. Следователи начали проверку.

По данным правоохранительных органов, о ситуации женщина рассказала в социальных сетях. С ее слов, отец тюменки задолжал микрофинансовой организации 30 тыс. рублей. Долг постепенно рос, и когда сумма достигла 100 тыс. рублей, с женщиной на связь вышли коллекторы. Они угрожают потерпевшей изнасилованием и похищением детей, пишет megatyumen.ru.

Изложенную информацию планируют проверить следователи. Если факты нарушений и угроз подтвердятся, будет возбуждено уголовное дело.

Как сообщал ранее портал iz.ru, россияне стали чаще жаловаться на нарушение их прав при взыскании долгов. По итогам I квартала 2018 года число жалоб в службу судебных приставов выросло на 74%.

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