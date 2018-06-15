Иркутского бизнесмена ждет суд за убийство знакомого коллектора

В Иркутской областной суд направлено дело об убийстве коллектора. В его организации обвиняется местный предприниматель. Расследование дела завершено.

47-летнего мужчину застрелили в ночь на 18 мая 2017 года в подъезде дома. В его личных вещах была найдена визитная карточка старшего специалиста по работе с просроченной задолженностью.

Подозреваемого в совершении преступления задержали лишь в январе 2018 года. Им оказался 33-летний ранее судимый безработный. Сразу после этого был задержан и предполагаемый заказчик убийства, 56-летний иркутский предприниматель, который поддерживал с убитым дружеские отношения.

Выяснилось, что за несколько дней до убийства коллектор предъявил бизнесмену претензии материального характера и оскорбил его. Тот организовал преступление. В частности, он нашел исполнителя — жителя соседнего региона, купил обрез с патронами и два телефона. Сим-карты к ним приобрела дочь предпринимателя, не зная о планах своего отца.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям «Убийство из корыстных побуждений, по найму» и «Организация убийства». О том, когда состоится первое судебное заседание, пока неизвестно, передает ИА IrkutskMedia.