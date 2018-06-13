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Двух жителей Абхазии приговорили к 18 годам за убийство российского туриста

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Двоих жителей Абхазии приговорили к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста Андрея Кабанова. Соответствующее решение принял Верховный суд республики.

Инцидент произошел 11 июля 2017 года в Гудаутском районе республики. Вооруженные огнестрельным и холодным оружием преступники в масках напали на группу отдыхающих из Москвы. Андрей Кабанов 1984 года рождения получил ножевые ранения, от которых скончался. Его жена, двое детей и еще одна семья были похищены, но позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

По факту убийства россиянина задержали братьев Адгура и Даура Джинджолия. Гособвинитель просил приговорить их к 20 годам лишения свободы, однако суд приговорил их к 18 годам колонии с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме того, в пользу супруги погибшего Натальи Кабановой взыскано 900 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Верховного суда Абхазии.

Решение вступит в силу по истечении 15 рабочих дней, если защита Джинджолия не обжалует приговор.

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