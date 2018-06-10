Водителя скорой помощи жестоко избили в Москве из-за таблетки

Трое мужчин жестоко избили водителя машины скорой помощи в Москве. Инцидент зафиксировала камера видеорегистратора, сообщает телеканал РЕН ТВ.

ЧП произошло на улице Яблочкова. Мужчины попросили у водителя таблетку от головной боли. Он ответил, что не может дать препарат, так как не является врачом. Сама бригада медиков в этот момент находилась у пациента.

Получив отказ, хулиганы поцарапали карету «скорой» горлышком от бутылки. Водитель вышел из машины и вступил с мужчинами в короткую перепалку. Затем злоумышленники набросились на него и избили.

Нападавшие задержаны.