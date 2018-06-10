Прямой эфир

Водителя скорой помощи жестоко избили в Москве из-за таблетки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое мужчин жестоко избили водителя машины скорой помощи в Москве. Инцидент зафиксировала камера видеорегистратора, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Пьянь и хронь
Нападения на врачей «скорой» в России стали обыденным делом

ЧП произошло на улице Яблочкова. Мужчины попросили у водителя таблетку от головной боли. Он ответил, что не может дать препарат, так как не является врачом. Сама бригада медиков в этот момент находилась у пациента. 

Получив отказ, хулиганы поцарапали карету «скорой» горлышком от бутылки. Водитель вышел из машины и вступил с мужчинами в короткую перепалку. Затем злоумышленники набросились на него и избили. 

Нападавшие задержаны. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Певец Казаченко требует завести дело за побои на шоу Малахова
Ученика Фрэнка Синатры побили в Одессе на Дерибасовской

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017