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Ученика Фрэнка Синатры побили в Одессе на Дерибасовской

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Фото: Личная страница/Facebook
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Американского певца, ученика легендарного Фрэнка Синатры Билла Уоррена избили в Одессе. Об этом сообщил местный активист Юрий Дьяченко в своем Facebook.

По словам одессита, музыкант шел по Дерибасовской улице и увидел иностранца в крови и с подбитым глазом. Оказалось, что это известный певец, который уже несколько лет подряд приезжает в Одессу и поет на улице. Таким образом мужчина пытается продемонстрировать, что музыка доступна всем. 

Дьяченко вызвал 71-летнему Уоррену «скорую», которая подъехала через 25 минут. Но иностранец сильно занервничал и решил ждать полицию, которая явилась более чем через час. Как сообщает издание «Навигатор», заявитель рассказал, что у него возник конфликт с незнакомым ему человеком, в результате которого тот нанес ему несколько ударов по лицу и руке.

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