Певец Казаченко требует завести дело за побои на шоу Малахова

Российский певец Вадим Казаченко написал заявление в полицию на композитора Андрея Ковалева из-за драки, которая произошла между ними на съемках передачи Андрея Малахова. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Казаченко пришел на шоу со своей нынешней супругой, чтобы объяснить инцидент, произошедший незадолго до этого в Мосгорсуде. Там он избил прежнюю жену и мать его годовалого сына Ольгу Казаченко. Звезда 1990-х обвиняет свою экс-пассию в том, что она тормозит развод. При этом певец, по его словам, уже женат на Ирине Аманти.

Внезапно на съемочную площадку ворвался нынешний ухажер Ольги — Андрей Ковалев. После короткой словесной перепалки Казаченко плюнул в Ковалева водой из стакана и мгновенно получил за это удар в лицо.

По словам певца, это уже не первый конфликт — раньше мужчины выясняли отношения в соцсетях. Предполагалось, что он будет улажен у Малахова. Однако слова Казаченко только больше разозлили Ковалева. Певец считает, что на шоу произошло преступление: ему нанесли побои в ответ на плевок в лицо.

Он добавил, что удар причинил ему настоящие страдания, так как незадолго до этого он перенес стоматологическую операцию и удар пришелся как раз в больное место. Певец не обращался к стражам порядка несколько дней, поскольку чувствовал себя плохо.

Андрей Малахов ведет ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». До августа 2017 года он вел передачу «Пусть говорят» на «Первом канале». Он объяснил свой переход тем, что «всегда был в подчинении» и ему «захотелось самостоятельности».