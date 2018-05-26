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Итальянский футболист убил бывшую девушку и покончил с собой

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Футболист клуба итальянской серии D «Туттокуойо» Федерико Дзини убил свою бывшую девушку Элизу Амато, а затем покончил с собой. Об этом пишет Football Italia.

Сообщается, что автомобиль с двумя телами был обнаружен возле спортивного центра недалеко от Пизы. По данным портала, футболист рассчитывал возобновить отношения с бывшей девушкой. Получив отказ, Дзини выстрелил в Амато, от полученных ранений она скончалась. Вместе с телом футболист попытался уехать с места преступления, однако позже остановился и покончил с собой.

Дзини до перехода в итальянский «Туттокуойо» выступал в «Улан-Баторе».

Ранее сообщалось, что семейная пара обнаружена мертвой в автокемпинге в Геленджике. По одной из версий следствия, супруг сначала убил свою жену, а затем покончил с собой.

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