Футболист клуба итальянской серии D «Туттокуойо» Федерико Дзини убил свою бывшую девушку Элизу Амато, а затем покончил с собой. Об этом пишет Football Italia.

Сообщается, что автомобиль с двумя телами был обнаружен возле спортивного центра недалеко от Пизы. По данным портала, футболист рассчитывал возобновить отношения с бывшей девушкой. Получив отказ, Дзини выстрелил в Амато, от полученных ранений она скончалась. Вместе с телом футболист попытался уехать с места преступления, однако позже остановился и покончил с собой.

Дзини до перехода в итальянский «Туттокуойо» выступал в «Улан-Баторе».

Ранее сообщалось, что семейная пара обнаружена мертвой в автокемпинге в Геленджике. По одной из версий следствия, супруг сначала убил свою жену, а затем покончил с собой.