Житель Якутии расстрелял пятерых односельчан и свел счеты с жизнью

Житель села Булгунняхтах в Хангаласском районе Якутии убил пятерых односельчан, а после этого покончил с собой. Об этом в четверг, 24 мая, сообщили в местной администрации.

В результате нападения пострадали несколько семей. Все они, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя администрации, благополучные. Cреди жертв преступника один ребенок, передает RT.

Сообщается, что мужчина проживал в Булгунняхтахе около 10 лет.

По информации местных СМИ, нападавший застрелил односельчан из охотничьего ружья. Следователи работают на месте трагедии. Обстоятельства произошедшего выясняются.