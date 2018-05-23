Помощник главы СК РФ обсудит с жителями Псебая убийство многодетной матери

Старший помощник председателя Следственного комитета России Игорь Комиссаров прилетит в Краснодарский край, чтобы встретиться с жителям поселка Псебай, где произошло резонансное убийство многодетной матери. Об этом в среду, 23 мая, сообщили в пресс‐службе ведомства.

Встреча Комиссарова с местными жителями, которые ранее высказывали обеспокоенность ходом и результатами расследования уголовного дела, состоится в четверг, 24 мая, в 12:00.

Представитель СК обсудит криминогенную обстановку, сложившуюся в поселке, а также поговорит о необходимой реакции компетентных органов на причины и условия, способствовавшие совершению жестокого убийства.

Комиссаров донесет до следствия все опасения и пожелания жителей, высказанные на встрече. При необходимости он доведет информацию до главы ведомства, сообщает телеканал «360».

Граждане могут сообщать всю необходимую информацию о предпосылках и обстоятельствах преступления, включая возможную причастность подростков поселка к другим правонарушениям, добавили в пресс-службе.

Всем сведениям будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела.

Мать пятерых детей Наталью Дмитриеву изнасиловали и жестоко убили в ночь на 14 мая. По подозрению в совершении преступления задержали одноклассника сына убитой — 16-летнего подростка и его друга — 20-летнего мужчину. Подозреваемым предъявили обвинения.

Глава администрации поселка Псебай в Краснодарском крае Павел Жарков ушел в отставку по собственному желанию после скандала с убийством 40-летней женщины.