Камеры наблюдения засняли убийц многодетной матери на Кубани

Кадры с камер наблюдения, на которых запечатлены убийцы жительницы поселка Псебай Краснодарского края, появились в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

На записи видно, как мать пятерых детей, 40-летняя Наталья Дмитриева, выходит из кафе. Следом за женщиной выходит компания молодых людей. Через несколько минут Наталья направляется от здания в правую сторону, двое молодых парней уходят также вправо, остальные члены компании уходят в другую сторону.

Согласно материалам следствия, именно те двое молодых людей, которые последовали за женщиной, — 16-летний подросток и его 20-летний товарищ — подозреваются в совершении жестокого преступления.

Инцидент произошел 13 мая. Как сообщалось, Дмитриева отправилась в кафе на встречу со знакомой. После этого двое юношей предложили проводить до дома, но по пути ударили женщину по голове, изнасиловали и задушили.

Данное преступление вызвало волну возмущения на Кубани. Изначально сотрудники правоохранительных органов задержали одного подозреваемого, а после того как расследование убийства вышло на федеральный уровень, стало известно и о поимке второго мужчины.

Многие жители поселка Псебай ранее утверждали, что виновных в данном преступлении могло быть больше, однако запись с камер видеонаблюдения подтверждает версию следствия.