Число жалоб на коллекторов выросло на 74%

Россияне стали чаще жаловаться на нарушение их прав при взыскании долгов. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) зафиксировала рост числа обращений граждан на 74% по итогам I квартала. По данным ФССП, должники рассказывают об угрозах убийством, порче имущества, оскорблениях и унижениях со стороны взыскателей. Финансовый омбудсмен Павел Медведев подтвердил «Известиям», что число претензий к коллекторам снова растет, при этом речь идет не о профессиональных взыскателях, а о бандитах.

ФССП в I квартале получила 5147 жалоб на нарушение прав граждан при взыскании просроченной задолженности, рассказали «Известиям» в ведомстве. Большая часть обращений (3370) касалась компаний, не входящих в госреестр взыскателей долгов. В I квартале прошлого года в ФССП поступило только 2956 обращений. Столь незначительные количественные показатели в службе объяснили непродолжительным действием федерального закона №230-ФЗ, так называемого закона о коллекторах.

Число претензий к взыскателям долгов снова растет, этот вопрос уже вошел в тройку самых популярных жалоб финансовому омбудсмену, рассказал «Известиям» уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Павел Медведев. По его словам, речь идет не о профессиональных коллекторах, а о бандитах, бороться с которыми можно только с привлечением правоохранительных органов. Сразу после принятия закона о коллекторах количество жалоб на них сократилось, но теперь рост возобновился, подчеркнул Павел Медведев. При этом прежде чем совершить уголовное преступление, такие взыскатели неоднократно угрожают должнику и его семье, отметил он.

По данным ФССП, россияне жалуются на психологическое давление, унижение чести и достоинства, угрозы убийством им и их близким, порчу имущества. Среди менее тяжких нарушений взыскателей — превышение числа звонков и SMS, раскрытие персональных данных, звонки третьим лицам и неуведомление должников о привлечении к взысканию другого лица.

Тем не менее закон 230-ФЗ позитивно сказался на сфере взыскания долгов: он позволил провести четкую границу между законопослушными и недобросовестными взыскателями, полагает генеральный директор «АктивБизнесКоллекшн» Дмитрий Теплицкий. Кроме того, это повысило уровень ответственности профессиональных коллекторов.

Всего в прошлом году в ФССП поступило 16 531 жалоба на нарушение прав граждан при взыскании долгов, из них 10 118 касались компаний, не включенных в госреестр. Лидерами по числу жалоб также были МФО (6228 обращений) и кредитные организации (2451 обращение).

Национальная ассоциация профессиональных коллекторов (НАПКА) также принимает обращения граждан. Как отметил директор НАПКА Борис Воронин, зачастую клиенты приходят не с жалобами, а с просьбами объяснить, на что должник имеет право и куда обратиться за помощью.

При этом ситуация с использованием персональных данных должников улучшилась, о чем говорит снижение числа претензий. Как рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре, за I квартал ведомство получило 557 жалоб на коллекторские агентства, что на 26,7% меньше, чем годом ранее, и на 37,3% меньше, чем в I квартале 2016 года. В Роскомнадзор должники обращались из-за обработки персональных данных без их согласия.

Граждане учатся защищать свои права самостоятельно. Поведение должников изменилось, теперь они лучше разбираются в том, кто может или не может требовать от них возврата долга, отметил Борис Воронин. Для этого достаточно использовать госреестр ФССП, который содержит информацию о всех компаниях, имеющих право на коллекторскую деятельность. При этом, как отметили в ведомстве, за I квартал из этого списка были исключены пять юридических лиц, причем четыре из них — по собственной инициативе.