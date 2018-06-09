Прямой эфир

Число жалоб на коллекторов выросло на 74%

Россияне заявляют об угрозах и психологическом давлении при взыскании долгов
0
Фото: ТАСС/Ковалев Петр
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне стали чаще жаловаться на нарушение их прав при взыскании долгов. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) зафиксировала рост числа обращений граждан на 74% по итогам I квартала. По данным ФССП, должники рассказывают об угрозах убийством, порче имущества, оскорблениях и унижениях со стороны взыскателей. Финансовый омбудсмен Павел Медведев подтвердил «Известиям», что число претензий к коллекторам снова растет, при этом речь идет не о профессиональных взыскателях, а о бандитах.

ФССП в I квартале получила 5147 жалоб на нарушение прав граждан при взыскании просроченной задолженности, рассказали «Известиям» в ведомстве. Большая часть обращений (3370) касалась компаний, не входящих в госреестр взыскателей долгов. В I квартале прошлого года в ФССП поступило только 2956 обращений. Столь незначительные количественные показатели в службе объяснили непродолжительным действием федерального закона №230-ФЗ, так называемого закона о коллекторах.

Число претензий к взыскателям долгов снова растет, этот вопрос уже вошел в тройку самых популярных жалоб финансовому омбудсмену, рассказал «Известиям» уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Павел Медведев. По его словам, речь идет не о профессиональных коллекторах, а о бандитах, бороться с которыми можно только с привлечением правоохранительных органов. Сразу после принятия закона о коллекторах количество жалоб на них сократилось, но теперь рост возобновился, подчеркнул Павел Медведев. При этом прежде чем совершить уголовное преступление, такие взыскатели неоднократно угрожают должнику и его семье, отметил он.

По данным ФССП, россияне жалуются на психологическое давление, унижение чести и достоинства, угрозы убийством им и их близким, порчу имущества. Среди менее тяжких нарушений взыскателей — превышение числа звонков и SMS, раскрытие персональных данных, звонки третьим лицам и неуведомление должников о привлечении к взысканию другого лица.

Тем не менее закон 230-ФЗ позитивно сказался на сфере взыскания долгов: он позволил провести четкую границу между законопослушными и недобросовестными взыскателями, полагает генеральный директор «АктивБизнесКоллекшн» Дмитрий Теплицкий. Кроме того, это повысило уровень ответственности профессиональных коллекторов.

Всего в прошлом году в ФССП поступило 16 531 жалоба на нарушение прав граждан при взыскании долгов, из них 10 118 касались компаний, не включенных в госреестр. Лидерами по числу жалоб также были МФО (6228 обращений) и кредитные организации (2451 обращение).

Национальная ассоциация профессиональных коллекторов (НАПКА) также принимает обращения граждан. Как отметил директор НАПКА Борис Воронин, зачастую клиенты приходят не с жалобами, а с просьбами объяснить, на что должник имеет право и куда обратиться за помощью.

При этом ситуация с использованием персональных данных должников улучшилась, о чем говорит снижение числа претензий. Как рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре, за I квартал ведомство получило 557 жалоб на коллекторские агентства, что на 26,7% меньше, чем годом ранее, и на 37,3% меньше, чем в I квартале 2016 года. В Роскомнадзор должники обращались из-за обработки персональных данных без их согласия.

Граждане учатся защищать свои права самостоятельно. Поведение должников изменилось, теперь они лучше разбираются в том, кто может или не может требовать от них возврата долга, отметил Борис Воронин. Для этого достаточно использовать госреестр ФССП, который содержит информацию о всех компаниях, имеющих право на коллекторскую деятельность. При этом, как отметили в ведомстве, за I квартал из этого списка были исключены пять юридических лиц, причем четыре из них — по собственной инициативе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017